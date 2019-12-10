Восемь белорусских инициатив для поддержки бизнеса в регионах получат по $110 тыс. от проекта ЕС-ПРООН

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня вручили сертификаты победителям конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. Сумма финансирования для каждого проекта составит в среднем по $110 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Реализация проектов-победителей должна помочь в развитии предпринимательства на территории конкретного района. Например, в Жлобине и Лиде будут открыты бизнес-инкубаторы, в Березовском районе в биологическом заказнике "Споровский" создадут центр поддержки агроэкопредпринимательства. В Быховском районе планируют развивать высокотехнологичный бизнес. В Орше и Кобрине появятся центры поддержки МСП, в том числе молодежного.

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева отметила новый этап в развитии предпринимательства в стране. "Мы говорим не только о проектах, которые принесут прибыль, создадут новые рабочие места, точки роста в своем регионе. Речь также идет о бизнесе, который ориентируется на решение социальных, экологических задач, развитие женского предпринимательства, привлечение людей с инвалидностью", - сказала она.

Сбор заявок для участия в конкурсе проходил с 20 августа по 30 сентября во время проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Всего конкурсная комиссия рассмотрела 76 инициатив.

Проект зарегистрирован Министерством экономики в январе текущего года. Срок реализации - 36 месяцев: с 1 февраля текущего года до 31 января 2022 года. Он направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне.-0-