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22 октября 2020, 11:59

Восемь предприятий Гомельской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер 2019 года"

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ООО "Терра Моторс"
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ООО "Терра Моторс"

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь предприятий Гомельской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер 2019 года". Церемония награждения прошла сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом по итогам минувшего года победителями конкурса определены 22 предприятия и 21 награждено поощрительными дипломами. В Гомельском регионе лауреатами признаны восемь предприятий. Из-за эпидемиологической ситуации вручение премии проходит в необычном формате. Вместо традиционного торжественного мероприятия в Минске награждение проходит в каждом регионе.

Председатель БелТПП Владимир Улахович
Председатель БелТПП Владимир Улахович

Вручая награды в Гомеле, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что национальный конкурс проводится на протяжении уже почти 15 лет. В нем участвуют ведущие предприятия в разных отраслях, которые активно работают на внешнеэкономических направлениях. "Экспорт - это то, что во многом обеспечивает государственное строительство, развитие социальной сферы, а также продвижение интересов на мировой арене, доброго имиджа белорусского государства", - подчеркнул он.

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" (победитель в номинации "Целлюлозно-бумажная промышленность")
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" (победитель в номинации "Целлюлозно-бумажная промышленность")

Сегодня награды получили Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат - победитель в номинации "Целлюлозно-бумажная промышленность", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" - в номинации "Металлургия".

Среди предприятий нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности лучшим признан Гомельский химический завод. Директор предприятия Дмитрий Черняков отметил, что экспорт товаров для предприятия - один из основных показателей. "В целом в структуре реализации экспорт занимает более 70%. В прошлом году мы достигли по экспорту отметку в $200 млн. Для нас это абсолютный рекорд. Важна и эффективность продажи. И из года в год мы стараемся выходить на более маржинальные рынки и реализовывать свою продукцию более эффективно ", - сказал руководитель. Он подчеркнул, что предприятие ежегодно наращивает экспорт и за последнюю пятилетку увеличило этот показатель на 30%.

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ОАО "Буровая компания "Дельта" (победитель в номинации "Услуги")
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ОАО "Буровая компания "Дельта" (победитель в номинации "Услуги")

География поставок удобрений и другой продукции Гомельского химзавода насчитывает более 15 стран. Основные из них - Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония. "Каждый год мы открываем новые рынки. Так, за в прошлом году первые партии отправлены в Канаду, Таиланд, наращивали поставки во Вьетнам, другие страны", - добавил директор.

У буровой компании "Дельта" победа в номинации "Услуги". Среди организаций малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров награду получило ООО "Терра Моторс".

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает поощрительный диплом в номинации "Строительство и производство строительных материалов" представителю ОАО "Гомельстекло"
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает поощрительный диплом в номинации "Строительство и производство строительных материалов" представителю ОАО "Гомельстекло"

Поощрительными дипломами отмечены Речицкий метизный завод, "Гомельстекло", Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины.

"Гомельщина всегда была на высоких, передовых позициях. И в этом году предприятия региона доказали свое лидерство в престижных номинациях. Это свидетельство того, что предприятия инновационно развиты, используют новые технологии, и люди, которые там работают, умеют продвигать продукцию", - добавил Владимир Улахович.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул престижность конкурса и отметил, что предприятиям региона есть куда стремиться, куда расти.

Республиканский конкурс "Лучший экспортер года" организует БелТПП в сотрудничестве с партнерами.-0-

Фото Сергея Холодилина

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