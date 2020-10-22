22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь предприятий Гомельской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер 2019 года". Церемония награждения прошла сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом по итогам минувшего года победителями конкурса определены 22 предприятия и 21 награждено поощрительными дипломами. В Гомельском регионе лауреатами признаны восемь предприятий. Из-за эпидемиологической ситуации вручение премии проходит в необычном формате. Вместо традиционного торжественного мероприятия в Минске награждение проходит в каждом регионе.

Председатель БелТПП Владимир Улахович

Вручая награды в Гомеле, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что национальный конкурс проводится на протяжении уже почти 15 лет. В нем участвуют ведущие предприятия в разных отраслях, которые активно работают на внешнеэкономических направлениях. "Экспорт - это то, что во многом обеспечивает государственное строительство, развитие социальной сферы, а также продвижение интересов на мировой арене, доброго имиджа белорусского государства", - подчеркнул он.

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" (победитель в номинации "Целлюлозно-бумажная промышленность")

Сегодня награды получили Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат - победитель в номинации "Целлюлозно-бумажная промышленность", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" - в номинации "Металлургия".

Среди предприятий нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности лучшим признан Гомельский химический завод. Директор предприятия Дмитрий Черняков отметил, что экспорт товаров для предприятия - один из основных показателей. "В целом в структуре реализации экспорт занимает более 70%. В прошлом году мы достигли по экспорту отметку в $200 млн. Для нас это абсолютный рекорд. Важна и эффективность продажи. И из года в год мы стараемся выходить на более маржинальные рынки и реализовывать свою продукцию более эффективно ", - сказал руководитель. Он подчеркнул, что предприятие ежегодно наращивает экспорт и за последнюю пятилетку увеличило этот показатель на 30%.

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду представителю ОАО "Буровая компания "Дельта" (победитель в номинации "Услуги")

География поставок удобрений и другой продукции Гомельского химзавода насчитывает более 15 стран. Основные из них - Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония. "Каждый год мы открываем новые рынки. Так, за в прошлом году первые партии отправлены в Канаду, Таиланд, наращивали поставки во Вьетнам, другие страны", - добавил директор.

У буровой компании "Дельта" победа в номинации "Услуги". Среди организаций малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров награду получило ООО "Терра Моторс".

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает поощрительный диплом в номинации "Строительство и производство строительных материалов" представителю ОАО "Гомельстекло"

Поощрительными дипломами отмечены Речицкий метизный завод, "Гомельстекло", Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины.

"Гомельщина всегда была на высоких, передовых позициях. И в этом году предприятия региона доказали свое лидерство в престижных номинациях. Это свидетельство того, что предприятия инновационно развиты, используют новые технологии, и люди, которые там работают, умеют продвигать продукцию", - добавил Владимир Улахович.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул престижность конкурса и отметил, что предприятиям региона есть куда стремиться, куда расти.

Республиканский конкурс "Лучший экспортер года" организует БелТПП в сотрудничестве с партнерами.-0-

Фото Сергея Холодилина