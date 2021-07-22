Возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин появится в ЕАЭС

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный главами государств ЕАЭС в октябре 2019 года, вступает в силу с 1 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В соответствии с протоколом устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, - пояснили в ЕЭК. - Ранее использовать для их уплаты денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа, было невозможно. Это приводило к необходимости оформления плательщиками нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин".

Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и иных платежей. "Эти изменения позволят минимизировать финансовые и временные затраты участников внешнеэкономической деятельности и в целом упростят администрирование таможенными органами поступающих денежных средств", - подчеркнули в ЕЭК.-0-