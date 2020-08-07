Возможности БУТБ в торговле лесопродукцией представят в Москве

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа примет участие в одном из крупнейших международных деловых форумов по лесной тематике - конференции "Рынок леса и пиломатериалов России-2020", которая пройдет в Москве 16-17 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

На конференции обсудят актуальные вопросы торговли продукцией лесопромышленного комплекса. В их числе - влияние внешних факторов на объемы экспорта, тенденции развития рынка пиломатериалов Евросоюза, Китая и стран Северной Африки, современные транспортно-логистические решения для перевозки лесных грузов, цифровая трансформация в сфере лесного хозяйства. "Доклад БУТБ будет посвящен возможностям применения биржевого механизма при реализации древесного сырья и продукции деревообработки на внутреннем рынке и за рубежом. В частности, будет представлен положительный опыт Беларуси по организации экспортных биржевых торгов пиломатериалами и древесными отходами", - сказал Роман Янив. Будет презентован и пилотный проект по торговле российской лесопродукцией с поставкой на рынок Беларуси и третьих стран (транзитные сделки).

По мнению начальника отдела международных отношений и коммуникаций БУТБ Александра Башлия, привлечение российских поставщиков лесоматериалов на биржевую площадку позволит удовлетворить спрос отечественных деревообрабатывающих предприятий на дефицитные породы древесины и снизить цены на древесное сырье. "В свою очередь российская сторона сможет расширить географию продаж, получив доступ к аккредитованным на бирже покупателям пилопродукции из стран Евросоюза. Опыт проведения торгов российским лесом у нас уже есть, поэтому каких-то проблем технического или организационного характера не ожидается", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-