Возможности индустриального парка "Великий камень" презентовали в Москве дипломатам из 30 стран

1 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Деловой форум "Индустриальный парк "Великий камень": лучшие возможности для инвестирования и сотрудничества в ЕАЭС" состоялся сегодня в Москве на площадке Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России. Мероприятие собрало послов и старших дипломатов из почти 30 стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также некоторых европейских государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая форум, советник-посланник посольства Беларуси в России Павел Легкий отметил, что мероприятие такого плана проходит в дипмиссии не впервые. В 2019 и 2020 годах "Великий камень" уже успешно презентовал в Москве обширный потенциал, которым он обладает в плане развития инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.

Дипломат подчеркнул, что в Беларуси выстроена целая система поддержки и преференций для инвесторов. "Великий камень" занимает огромную территорию площадью 112,5 кв.км - фактически город в городе. Парк расположен в 25 км от Минска в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, автомобильной магистрали. "Великому камню" также предоставлен особый правовой режим для комфортных условий ведения бизнеса", - рассказал он.

По словам советника-посланника, резидентами индустриального парка могут быть любые компании независимо от страны происхождения капитала. "Понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, государство создало для резидентов благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами, предоставило беспрецедентные льготы и преференции. Специальный льготный правовой режим парка действует до 2062 года", - указал он.

В июне 2021 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №215, направленный на улучшение инвестиционного климата в "Великом камне". Так, документом предусмотрено создание дополнительных преференций для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $50 млн и более: для них увеличивается льготный период по налогу на прибыль, упрощаются таможенные процедуры, стоимость земельных участков при приобретении в частную собственность снижается на 25%.

"Речь идет о просто беспрецедентном льготном режиме ведения бизнеса, - подчеркнул Павел Легкий. - Нам известно, что некоторые страны проявляют осторожность в принятии решений по инвестированию в Беларусь, мотивируя свои предположения небольшим объемом белорусского рынка - население Беларуси составляет 9,3 млн человек. Однако здесь следует учитывать следующие геополитические реалии. Как вы знаете, 4 ноября президенты Беларуси и России подписали документы, которые станут практической основой для углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это 28 союзных программ в различных отраслях экономики, в ходе реализации которых будут постепенно сниматься все существующие барьеры по выходу на рынки и обеспечиваться равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Таким образом, углубление интеграции Беларуси и России - это гарантия доступа не только на белорусский, но и на обширный российский рынок. Добавлю к этому, что товары, произведенные на территории Беларуси, будут также иметь свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза объемом 183 млн потребителей".

"Таким образом, "Великий камень" предоставляет лучшие условия для выхода на рынки России, ЕАЭС и Восточной Европы", - резюмировал советник-посланник.

В беседе с журналистами глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко заметил, что, несмотря на нынешние непростые условия, нельзя останавливать борьбу за инвестиции. "Мы должны быть привлекательны для инвесторов, которые придут в Беларусь и которые приходят в парк "Великий камень", - сказал он. - Уже сейчас 83 резидента из 15 стран участвуют в этом проекте, и действительно мы стараемся создать максимально благоприятные условия для работы бизнеса".

Александр Ярошенко убежден, что площадка парка очень выгодна для инвесторов. "Во-первых, мы представляем полностью обустроенную инфраструктуру, когда инвестор может прийти и сразу начать реализовывать свой проект. Мы предоставляем промышленные комплексы, где малый и средний бизнес может разместить оборудование и сразу выпускать продукцию. Налоговые и другие льготные политики одни из лучших не только в рамках евразийского пространства, но и на всем постсоветском пространстве и в восточно-европейском регионе", - перечислил некоторые преимущества глава администрации индустриального парка.

"Конечно, надо иметь в виду, что поддержка этого проекта лидерами двух стран - Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином - дорогого стоит. Тем более что в этом году принят четвертый указ главы белорусского государства о развитии нашего проекта, где добавлены новые законодательные инициативы, которые позволяют нам предоставить в том числе более комфортные условия работы бизнесу в области медицины, что очень важно в условиях пандемии", - подчеркнул Александр Ярошенко.

На форуме был представлен потенциал индустриального парка "Великий камень" в реализации промышленных, инновационных и научно-технических проектов в Беларуси. Спикеры рассказали представителям дипкорпуса в Москве о возможностях сотрудничества с парком, инвестиционном потенциале Беларуси, перспективах реализации совместных проектов с белорусскими компаниями.-0-