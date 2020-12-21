ВРП Гомельской области за январь-ноябрь составил 99,7% к уровню прошлого года

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Объем валового регионального продукта Гомельской области в январе - ноябре 2020 года составил 99,7% к уровню 11 месяцев прошлого года, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета экономики Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам работы за 11 месяцев Гомельская область имеет результат ВРП 99,7%. Мы добавились 0,2% к уровню 10 месяцев", - сказал Игорь Аслюк. Он напомнил, что по итогам года перед регионом стоит задача выйти на уровень 100%. Для достижения этой цели необходимо за оставшуюся декаду прибавить практически всем отраслям.

Председатель комитета экономики отметил, что должное внимание объему валового регионального продукта должны уделить и руководители территорий. В числе тех, кому необходимо активизировать работу, Игорь Аслюк назвал Гомельский, Речицкий, Мозырский, Добрушский, Житковичский, Калинковичский, Рогачевский, Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский и Хойникский районы. "Динамика улучшается, однако этого недостаточно", - добавил он.

Первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок подчеркнул: нужно детально проработать, проанализировать каждое предприятие, каждую территорию и определить конкретные шаги.-0-