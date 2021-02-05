Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства энергетики, сообщает БЕЛТА.

"Появившаяся в некоторых Telegram-каналах информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности, - говорится в сообщении. - Все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме. Продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации".-0-