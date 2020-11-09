Все технологические системы БелАЭС функционируют в штатном режиме - Минэнерго

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все технологические системы БелАЭС функционируют в штатном режиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минэнерго.

На первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап "Энергетический пуск". Он предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

"При испытаниях, которые проходят в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Эти работы проводятся согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой", - уточнили в ведомстве.-0-