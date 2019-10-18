Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси по итогам года 270 млн евро

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси по итогам 2019 года 270 млн евро. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики по итогам встречи в Вашингтоне белорусской делегации во главе с министром экономики Дмитрием Крутым с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

"К концу текущего года в портфеле будет еще один проект - "Расширение устойчивого энергопользования", который будет софинансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком, общий объем инвестиций составит 180 млн евро. Таким образом, инвестиции Всемирного банка только за текущий календарный год составят 270 млн евро, а общий объем с момента начала его работы в стране в 1992 году превысит 1,8 млрд евро", - сообщили в пресс-службе.

Проект по расширению устойчивого энергопользования предполагает инвестиции в расширение использования биомассы для централизованного теплоснабжения и тепловую модернизацию многоквартирных зданий, а также оказание технической помощи для разработки соответствующей отраслевой политики.

Текущий инвестиционный портфель ВБ в Беларуси насчитывает восемь инвестиционных проектов на общую сумму около 760 млн евро.

В этом году были подписаны кредитные соглашения по двум новым проектам. Одно из них предполагает дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы образования" на общую сумму 90 млн евро. Он предусматривает капитальный ремонт 220 школ во всех регионах Беларуси и проведение исследований образовательных достижений учащихся.

Еще один проект - "Повышение эффективности коммунальных услуг" - на сумму 90 млн евро предполагает модернизацию 25 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство трех региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в сфере ЖКХ, направленных на вовлечение в новый хозяйственный оборот всех видов отходов и вторичных материальных ресурсов.

"Особенностью проектов является то, что включенные объекты расположены во всех областях Беларуси и являются социально значимыми для конкретных районов и населенных пунктов, что соответствует приоритету деятельности правительства по снижению межрегиональной дифференциации уровня и качества жизни населения", - добавили в пресс-службе.-0-