Всемирный банк выделит почти $100 млн на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в размере $99,3 млн для нового проекта по расширению устойчивого энергопользования в Беларуси, сообщили БЕЛТА в банке.

Помимо Всемирного банка, финансирование для реализации проекта предоставляется Европейским инвестиционным банком (также $99,3 млн) и Глобальным экологическим фондом ($3,65 млн). Общий бюджет проекта составит $202,25 млн.

Проект направлен на расширение масштабов устойчивого энергопользования посредством перевода котельных, использующих природный газ, на древесную биомассу, а также проведение тепловой модернизации многоквартирных жилых зданий. Кроме того, проект предполагает оказание технической помощи, направленной на реализацию страховой программы по тепловой модернизации, и повышение уровня осведомленности о новом финансовом механизме, позволяющем домохозяйствам софинансировать мероприятия по утеплению многоквартирных домов.

Первый компонент проекта будет направлен на снижение потребления природного газа посредством замены газовых котлов котлами на биомассе, установки оборудования для измельчения древесины и топливохранилищ, а также модернизации тепловых сетей. Второй компонент - на проведение тепловой модернизации многоквартирных домов в двух пилотных областях (Гродненской и Могилевской). Планируется, что по проекту комплексная тепловая модернизация будет проведена примерно в 250 многоквартирных жилых домах. Экономия по счетам после проведения работ может достигать 40%.

"Сегодня многие белорусы хотели бы утеплить свои дома и установить в квартирах системы контроля отопления и учета тепла, однако в большинстве случаев это достаточно дорого. Мы надеемся, что гранты и долгосрочные кредиты, предоставляемые по этому проекту, будут стимулировать домохозяйства вкладывать средства в тепловую модернизацию и тем самым повышать уровень комфорта, снижать потребление тепла", - сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Принятый в сентябре 2019 года указ №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов" дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию, получив рассрочку оплаты до 15 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства. В 2020-2025 годах долю государства в Гродненской и Могилевской областях профинансируют Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За время сотрудничества стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,7 млрд. В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму $843,41 млн.-0-