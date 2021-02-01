Вступление в силу техрегламента ЕАЭС на энергопотребляющие устройства отложено до 1 сентября 2022 года

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии перенес на 1 год срок вступления в силу технического регламента "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" и отдельных требований к нему. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Техрегламент начет действовать 1 сентября 2022 года", - сказала Ия Малкина. По ее словам, принятие данного решения было необходимо, чтобы бизнес успел перестроиться под новые требования и восстановить свою деятельность в условиях отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

"Также на 1 марта 2022 года перенесен срок принятия документа, который устанавливает формы этикеток энергопотребляющих устройств разных видов и правила их оформления", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-