ВТБ (Беларусь) заплатит предпринимателям за новых клиентов банка

Банк ВТБ (Беларусь) представил новую партнерскую программу “Стань Партнером Банка” для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая предусматривает вознаграждение в сумме до 297 BYN за одного нового клиента. При этом в случае привлечения партнером свыше трех клиентов в месяц к вознаграждению применяется повышенный коэффициент.

Для того, чтобы стать партнером, необходимо заключить договор с банком и затем рекомендовать клиентам рассмотреть условия обслуживания в ВТБ. Персональный менеджер банка самостоятельно проведет переговоры с клиентом и подберет наиболее оптимальные условия обслуживания.

Помимо этого, каждый привлеченный клиент получит один из предложенных бонусов на обслуживание и сможет самостоятельно выбрать необходимые условия для ведения бизнеса с ВТБ.

“Мы уверены, что наша новая программа поможет объединить вокруг себя бизнес-партнеров и клиентов банка, а также сделает обслуживание более удобным и выгодным”, – отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).

Подробную информацию о партнерской программе можно узнать на сайте банка.

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