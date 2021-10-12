12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС планируется в 2022 году. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич после открытия XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

На втором энергоблоке на прошлой неделе завершился этап горячей обкатки. Была проверена работоспособность основного оборудования и технологических систем реакторной установки. "До конца года планируется загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реакторной установки второго энергоблока БелАЭС. Топливо было доставлено в апреле, оно прошло входной контроль. А включение в энергосеть и ввод в эксплуатацию второго энергоблока планируется в 2022 году", - сказал Виктор Каранкевич.

Первый энергоблок включен в сеть 4 октября. "Сейчас он находится на номинальной мощности - 1170 МВт. Электрическая энергия поступает во все регионы страны", - отметил министр.

Всего первый энергоблок БелАЭС выработал почти 4 млрд кВт.ч электроэнергии.-0-