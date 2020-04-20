Ввод жилья в Беларуси в I квартале увеличился на 9,7%

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в I квартале 2020 года введено в эксплуатацию 956,4 тыс. кв.м жилья. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 10,7 тыс. новых квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 332,2 тыс. кв.м, или 34,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего количества введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 243,9 тыс. кв.м.

Для многодетных семей введено 152,8 тыс. кв.м жилья.

В сельских населенных пунктах введено 295,9 тыс. кв.м жилья, или 30,9% от общего ввода по стране.-0-