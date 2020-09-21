Ввод жилья в Беларуси в январе-августе увеличился на 3,4%

Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе - августе введено в эксплуатацию 2,13 млн кв.м жилья. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.
Организации всех форм собственности построили 23,8 тыс. квартир.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 792,6 тыс. кв.м, или 37,1% всего введенного жилья.
Из введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 598 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено 678,4 тыс. кв.м, или 31,8% ввода по стране.-0-