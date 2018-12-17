ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 3,2%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-ноябре 2018 года вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br111 млрд, или в сопоставимых ценах 103,2% к уровню января-ноября 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 112,5%.-0-