ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 3,2%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-ноябре 2018 года вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br111 млрд, или в сопоставимых ценах 103,2% к уровню января-ноября 2017 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 112,5%.-0-
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