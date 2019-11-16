ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 1,1%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-октябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил почти Br109,3 млрд, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-октября 2018 года.

Объем промышленного производства в Беларуси за 10 месяцев в текущих ценах составил Br94 млрд, или в сопоставимых ценах 100,6% к показателю за аналогичный период 2018 года.-0-