Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к банкротству предприятий и массовому увольнению - эксперт

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к банкротству предприятий и массовому увольнению. Такое мнение высказал БЕЛТА экономист, магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич.

"Если Беларусь выйдет из ЕАЭС, произойдет следующее: практически потеряется рынок стран ЕАЭС, который для нас открыт во многом благодаря этой интеграции, а потеря рынка сбыта наших товаров, а это более 50% экспортируемой продукции, сразу приведет к банкротству большого количества предприятий, к их закрытию и увольнению рабочих", - сказал эксперт.

Экономист отметил, что при интеграции Беларуси поступают прежде всего из России льготные энергоресурсы. "За счет этих льгот удешевляются белорусские товары, которые востребованы не только на рынке стран ЕАЭС. Кроме того, нефтепродукты отправляются на экспорт и в Западную Европу, а это огромные валютные поступления. Во многом благодаря этим льготным энергоресурсам у нас неплохо поступала валютная выручка", - пояснил он.

Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к огромным финансовым потерям, обнищанию и сотне тысяч безработных людей, а это в свою очередь приведет к социальным потрясениям, подытожил Виктор Саевич.-0-