Вынесен на обсуждение проект по обеспечению стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия вынесла на общественное обсуждение проект плана мероприятий по повышению обеспеченности государств Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Обсуждение проекта проходит на правовом портале ЕАЭС, оно продлится до 13 октября. "Документ необходим для стимулирования промышленной кооперации в создании высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции в сфере фармацевтической промышленности", - пояснила представитель ЕЭК.

До этой же даты продлится общественное обсуждение документов, регламентирующих информационное взаимодействие при общем процессе обеспечения обмена электронными ветеринарными сертификатами. "Цели и задачи общего процесса - повышение эффективности ветеринарного контроля, обеспечение прозрачности применения ветеринарно-санитарных мер и прослеживаемости подконтрольных товаров", - отметила Ия Малкина.

Кроме того, до 17 октября продлится обсуждение предложения России о повышении с 0% до 5% ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов бетономешалок и растворосмесителей на 3 года. Данное предложение направлено на поддержку производителей стран ЕАЭС.

"Просим всех заинтересованных направлять замечания и предложения в комиссию", - добавила Ия Малкина.-0-