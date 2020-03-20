Вырубка леса в Беларуси не наносит ущерба природе - Минлесхоз

20 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси вырубка леса ведется без ущерба для окружающей среды, сообщил в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

"В последние годы вырубка леса динамично растет. Это связано с тем, что значительные площади лесов создавались в послевоенные годы. По истечении 80-100 лет эти насаждения переходят в спелые. А для сохранения баланса возрастной и породной структуры, устойчивости лесов к вредителям и болезням их необходимо вырубить для создания на их месте молодых лесов, - пояснил первый замминистра. - При этом никакого урона природе этот процесс не наносит, напротив экономика получает древесные ресурсы, а природа - новые более устойчивые к факторам окружающей среды леса. Бояться за сохранность нашего лесного фонда не стоит".

В прошлом году при проведении рубок главного пользования было заготовлено почти 10 млн куб.м, промежуточного пользования - 5,3 млн куб.м на площади 226,3 тыс.га. "Ежегодный объем вырубки спелых и перестойных древостоев рассчитывается отдельно по каждому лесхозу и согласовывается с Минприроды. А объем заготовки древесины при рубках промежуточного пользования определяется с учетом улучшения породного состава и качества лесов. Сегодня законодательство об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов в полной мере сбалансировано с учетом экологических, экономических и социальных интересов государства", - подчеркнул Валентин Шатравко.-0-

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