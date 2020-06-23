23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX Международная специализированная выставка "Белагро-2020" переносится на 22-26 сентября 2020 года. Такая информация размещена на сайте ЗАО "МинскЭкспо", сообщает БЕЛТА.

"В связи с пандемией коронавируса проведение международных специализированных выставок "Белагро-2020", "Белферма", "Белпродукт", "Пищевая индустрия" и "Продмаш. Холод. Упак" переносится на 22-26 сентября 2020 года. Ожидается, что они состоятся в сроки проведения VII Форума регионов Беларуси и России", - говорится в сообщении. Выставки должны были пройти 2-6 июня, затем переносились на 1-5 сентября.

Что касается выставок "Машиностроение-2020", "Сварка и резка", "Защита от коррозии. Покрытия", "Литметэкспо: литье и металлургия", "Деревообработка-2020", то новый срок их проведения - с 15 по 18 сентября 2020 года.

Выставку "Будпрагрэс-2020" планируют провести 20-23 октября 2020 года.-0-