14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX Международная специализированная выставка "Белагро-2020" переносится на 29 сентября - 4 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Выставка должна была пройти 2-6 июня, но в связи с пандемией коронавируса переносилась на 1-5 сентября, а затем на 22-26 сентября. Теперь даты сдвинулись еще на неделю.

В Минсельхозпроде под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению "Белагро-2020". В совещании приняли участие представители министерств, облисполкомов, ведомств, Национальной академии наук Беларуси, руководители предприятий. "Рассматривались вопросы размещения экспонентов на выставке, объектов торговли и общественного питания, обеспечения противопожарной безопасности, охраны правопорядка, организации дорожного движения в районе проведения мероприятия и ряд других тем", - отметили в пресс-службе.

Ежегодный форум "Белагро" обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит для поиска инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. Специальную экспозицию достижений белорусских аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству, плодоовощеводству и продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО "Белплемживобъединение" организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства. Запланировано проведение семинаров, встреч с учеными, разработчиками техники.-0-