Выставка "Белагро - 2021" пройдет 1-5 июня в парке "Великий камень"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная агропромышленная выставка "Белагро - 2021" пройдет 1-5 июня на территории Китайско-белорусского парка "Великий камень". Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Традиционно эта выставка проходит в первый месяц лета, в этом году мы планируем провести ее с 1 по 5 июня. Эта самая масштабная агропромышленная выставка на постсоветском пространстве. Обычно в ней принимает участие более 30 стран мира", - сообщил замминистра.

По его информации, в рамках деловой программы выставки планируется провести бизнес-форум с делегацией из Узбекистана. "Они также планируют принимать участие в выставке. Таджикистан тоже дал согласие и Афганистан. Еще мы обсуждаем возможность проведения африканского бизнес-форума, чтобы продемонстрировать там наши возможности для продвижения белорусской продукции на африканском рынке. Такой форум пройдет в рамках выставки впервые", - отметил Алексей Богданов.-0-