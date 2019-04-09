Выставка белорусских производителей Made in Belarus открылась в Алматы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus 9 апреля начала работу в выставочном комплексе "Атакент-Экспо" в Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В церемонии открытия выставки приняли участие посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, генеральный директор Алматинской палаты торговли и инвестиций Мухтархан Бияров, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Андрей Шаханович, представители Акимата Алматы, Палаты предпринимателей этого города, а также государственных органов и деловых кругов двух стран.

На выставке презентуют белорусское машиностроение и горнодобывающую отрасль, нефтехимию и транспорт, бытовую технику и продукты питания, товары народного потребления, научные разработки и медицинский туризм. Всего представлено более 300 брендов из Беларуси.

В частности, Минский тракторный завод продемонстрировал сельскохозяйственную технику, адаптированную для условий Казахстана: трактор BELARUS 921.3 разработан для работы в садах и обладает значительно меньшими габаритами по сравнению с обычной техникой. БелАЗ представил макеты натурных образцов 90-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7558, такие машины успешно работают на карьерах Казахстана. ОАО "Белшина" показало новую линейку шин Artmotion для легковых автомобилей. Брестский электротехнический завод представляет аппаратуру железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, данная продукция уже эксплуатируется на ветке железной дороги Алматы-Анрахай-Чу, а также на станциях Атырауского НПЗ.

На выставке развернута крупная экспозиция белорусских научно-технических разработок, здесь можно увидеть противоопухолевые лекарственные средства, оборудование для дробления и классификации полезных ископаемых, новые материалы и изделия на их основе для применения в различных сферах - космос и авиастроение, строительство, медицина, оборона и безопасность.

Сегодня на площадке "Атакент-Экспо" прошел также бизнес-форум "Казахстан-Беларусь". Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты и взаимные инвестиции, производственную кооперацию, финансирование экспортных поставок, развитие сотрудничества в здравоохранении и туризме.

Организатором выставки и бизнес-форума выступает Белорусская торгово-промышленная палата. Мероприятие проводится при поддержке и участии посольства Беларуси в Казахстане, Алматинской палаты торговли и инвестиций, акимата Алматы. Технический организатор - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Выставка будет работать по 12 апреля.-0-