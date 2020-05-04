За нарушение законодательства о биржевых сделках в I квартале юрлиц и ИП оштрафовали почти на Br3 тыс.

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма штрафов за нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства о биржевых сделках в первом квартале 2020 года составила почти Br3 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В первом квартале главными управлениями МАРТ по областям и Минску за непредоставление товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром были составлены и направлены в суды 86 протоколов об административных правонарушениях. Суды вынесли постановления о привлечении 42 должностных лиц к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму Br2982,5. Двум должностным лицам выданы предупреждения", - уточнили в пресс-службе.

Случаи, сроки и порядок представления товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены положением, которое утверждено постановлением Совета Министров от 8 октября 2015 года №839. Заявитель должен представить сведения в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

В МАРТ также напоминают о необходимости заключения сделок по экспорту продукции на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи хозяйствующими субъектами, которые в соответствии с постановлением Совмина "О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах" не имеют оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией.-0-