Заготовка травяных кормов началась в Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась заготовка травяных кормов. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 20 мая, травы первого укоса убраны с 19 тыс. га, что составляет 1,43% запланированных площадей. Заготовлено 0,16 тыс. т сена (0,02%), почти 100 тыс. т сенажа (0,79%) и 173,4 тыс. т силоса (0,9%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, на данный момент заготовлено 0,65%.

Гречиха посеяна на 18,7 тыс. га (81,8% плана). Завершен сев сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, проса. Овощи в сельхозорганизациях Беларуси посеяли на 4,37 тыс. га (97% плана). Сев всех яровых культур в Беларуси проведен более чем на 2,5 млн га, что составляет 98,9% запланированных площадей.

Подсев многолетних трав выполнен на 307,5 тыс. га (83,5% плана). В целом по Беларуси при плане накопления минеральных удобрений под яровой сев в объеме более 1,2 млн т (в действующем веществе) накоплено 829,7 тыс. т (66,1% от потребности).-0-