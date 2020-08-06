Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начнется 7 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

"7 августа начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию", - проинформировала Ольга Козлович.

Всего в августе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной их особенностью является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.-0-

МЧС выдало разрешение на загрузку топлива на первом энергоблоке БелАЭС Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел целевую проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.