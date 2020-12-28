Закупки мяса и мясопродуктов через БУТБ выросли в январе-ноябре на 11%

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мясоперерабатывающие предприятия закупили через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) в январе-ноябре 2020 года свыше 10,7 тыс. т мяса и мясных продуктов на сумму Br49,5 млн. Таким образом, в натуральном выражении продажи данной продукции на внутреннем рынке выросли на 11%, а в стоимостном - на 50%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Доля белорусских производителей в общем объеме поставок составила 52%. Оставшиеся 48% обеспечили иностранные поставщики из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши. Наибольшим спросом у покупателей пользовалось замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота, а также субпродукты.

"Благоприятная для экспортеров ситуация на мировом рынке продовольствия стимулировала рост спроса на мясо и субпродукты, которые используются для производства колбасных изделий и мясных консервов. Поскольку биржевые торги позволяют осуществить закупку по минимальной цене и, соответственно, снизить себестоимость готовой продукции, многие отечественные мясокомбинаты решили воспользоваться этим инструментом. Если прогнозы зарубежных экспертов оправдаются, и в 2021 году мировые продажи продуктов питания продолжат увеличиваться, то можно ожидать аналогичной динамики и на белорусском биржевом рынке", - отметили в пресс-службе БУТБ.-0-