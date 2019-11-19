19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить около 20 копеек, сообщил автор концепции депозитной (залоговой) системы возврата тары в Беларуси Иван Михальчук во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Концепция была разработана по заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Залоговую стоимость мы по проекту оценили где-то в 20 копеек. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, она составляет 10 центов, за исключением Германии (там 25 центов). Возврат при такой залоговой стоимости составляет не менее 90%", - сказал Иван Михальчук.

По его словам, депозитно-залоговая система позволит консолидировать усилия промышленности, предприятий сферы услуг, торговли и населения в части предотвращения образования отходов. Это важная экологическая составляющая. Но система необходима и по экономическим причинам. "У нас введены высокие компенсационные выплаты за сбор отходов, и практически все вторсырье мы собираем через заготовительные пункты, то есть в контейнерах для раздельного сбора его оказывается очень мало. И это влияет сегодня на экономику коммунальных предприятий. Внедрение депозитной системы позволит снизить издержки при сортировке не менее чем на 30%, что в принципе может потом повлечь и уменьшение тарифов для населения в части платежей за отходы", - отметил автор концепции.

Депозитно-залоговая система позволяет на стадии сбора получить чистое вторичное сырье. Она гораздо более эффективна, чем система раздельного сбора отходов. "В целом это не новинка для нас. Мы хорошо помним советскую систему для многоразовой стеклянной тары. К счастью, тогда еще не было такого количества полимерной упаковки. Советская система была не идеальной, но в целом мотивировала население собирать тару, по многим показателям доходило до 90% возврата, - обратил внимание Иван Михальчук. - Мы уверены, что достигнем тех же показателей, что и Литва. Спустя два года после внедрения ДЗС у литовцев более 90% тары возвращается обратно".

"Первые импровизированные опросы белорусов через интернет показали, что не менее 75% людей поддержит введение депозитно-залоговой системы. Нужны только четкие, ясные правила игры, хорошее информирование", - резюмировал он.-0-

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