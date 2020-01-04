Заседание белорусско-турецкой группы по промышленному сотрудничеству 28-29 января пройдет в Стамбуле

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четвертое заседание белорусско-турецкой рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству планируется провести 28-29 января в Стамбуле. Вопросы подготовки к нему рассматривались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции Виктора Рыбака с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Во время встречи. Фото МИД Беларуси

На встрече состоялся обмен мнениями о подходах к развитию промышленного сотрудничества между Беларусью и Турцией в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 года.

Собеседники позитивно оценили потенциал реализации совместных проектов по налаживанию производства и реализации грузовой, строительной, карьерной, специальной и сельскохозяйственной техники.-0-