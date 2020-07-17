Заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Заседание межправсовета в Минске пройдет в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19.

По информации пресс-службы Евразийской экономической комиссии, повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других.

На встрече предстоит рассмотреть ход реализации соглашения о маркировке товаров и дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе. Также в повестке комплексный план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний в странах союза.

Намечено обсудить проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли.

Планируются к рассмотрению карта развития агроиндустрии ЕАЭС и карта индустриализации союза. "Оба проекта предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит партнерам по союзу при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга", - пояснили в пресс-службе ЕЭК.-0-