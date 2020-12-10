Заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области пройдет онлайн

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области пройдет в онлайн-формате 17 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе внешнеэкономических связей комитета экономики Брестского облисполкома.

"Это пятое заседание рабочей группы с момента ее создания. По плану оно должно было пройти в Бресте, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мероприятие состоится в формате видеоконференции", - отметили в отделе ВЭС.

С белорусской стороны заседание возглавит председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, который распоряжением премьер-министра закреплен ответственным за координацию сотрудничества Беларуси и Иркутской области. Сопредседателем с российской стороны выступит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В видеоконференции примут участие представители министерств, концернов, крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси (МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, "Амкодор", "Белкоммунмаш"), академий наук, торгово-промышленных палат Беларуси и Восточной Сибири.

Участники заседания обсудят вопросы развития сотрудничества в промышленности, лесном хозяйстве, агропромышленном комплексе, в сферах науки и культуры. Также в повестке дня - анализ выполнения поручений, сделанных во время предыдущих заседаний рабочей группы, и плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Иркутской области о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы.-0-