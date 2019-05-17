Завод беленой целлюлозы будет введен к концу года - Румас

17 мая, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы будет введен к концу года, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, передает корреспондент БЕЛТА.
"Производство сульфатной беленой целлюлозы - один из крупнейших проектов, которые реализуются в Беларуси. Сегодня предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами", - отметил Сергей Румас.
/Будет дополнено/.-0-
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