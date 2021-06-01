Завод по производству картона в Добруше введен в эксплуатацию

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый завод по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" введен в эксплуатацию, там уже получен первый трехслойный чистоцеллюлозный картон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

"Вчера, 31 мая, соответствующая комиссия подписала акт приемки оборудования после комплексного опробования. Сегодня, 1 июня, ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", филиалом которого является добрушская фабрика, подписало приказ о вводе объекта в эксплуатацию. Сейчас проводится стабилизация технологических режимов и оборудования с выходом на качественные показатели готовой продукции", - рассказали в пресс-службе.

Построенный завод будет выпускать абсолютно новый продукт для Беларуси. Мелованные и немелованные виды многослойного картона востребованы у производителей упаковки. Их используют, например, для упаковки лекарственных препаратов, косметики, сигарет, многочисленных продуктов питания, а также в полиграфии. "Появление собственного производства такого картона в Беларуси открывает новые возможности для развития предприятий, специализирующихся на производстве упаковки и полиграфической продукции. Будут решены вопросы импортозамещения, а также значительно увеличится экспортный потенциал целлюлозно-бумажной отрасли страны", - отметили в "Беллесбумпроме".

Проектные мощности завода составляют порядка 200 тыс. т картона в год. Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в Беларуси будет реализовываться около 20% производимого картона, основной объем продукции будет приносить экспортную выручку. Сырьем для производства картона будут служить целлюлоза и древесина осины и березы. На реализацию проекта направлено порядка $350 млн, основная часть - кредитные ресурсы. Выход на полную проектную мощность планируется в 2022 году.

"Ранее целлюлозно-бумажная промышленность Беларуси характеризовалась ограниченностью ассортимента выпускаемой продукции, производимой в основном из макулатурного сырья. Основными причинами этого являлись низкий технический уровень оборудования и зависимость от импорта, например, беленой целлюлозы. Сегодня же благодаря модернизации и реализации инвестиционных проектов эта отрасль является драйвером роста всей деревообработки. За последние пять лет предприятия целлюлозно-бумажной промышленности увеличили объемы производства в 2,6 раза, экспорт - почти в 2 раза", - обратили внимание в пресс-службе.

Инвестиции, направленные на модернизацию целлюлозно-бумажных мощностей в стране, уже приносят эффект. В ближайшей перспективе, как предусмотрено госпрограммой "Белорусский лес", эта отрасль продолжит рост. Производство бумаги и картона в натуральном выражении увеличится в 2,1 раза, целлюлозы - в 1,7. Экспорт целлюлозно-бумажной продукции вырастет почти в 3 раза - до $580 млн (эта сумма почти равна нынешнему объему экспорта в целом по концерну). Более чем в 1,2 раза снизится импорт.-0-