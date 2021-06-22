Завод "ВИЗАС" ликвидируется по решению собрания акционеров

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ОАО "Завод "ВИЗАС" ликвидируется по решению внеочередного собрания акционеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА ликвидатор юридического лица Михаил Ивченко.

Процедура должна быть проведена за девять месяцев с момента принятия решения, то есть до 10 марта 2022 года, пояснил Михаил Ивченко. Предприятие длительное время работает с убытками, неплатежеспособность устойчивая, выручка не позволяет своевременно исполнять обязательства. С 2019 года завод находился в режиме досудебного оздоровления, однако мероприятия оказались экономически неэффективными.

По данным Министерства промышленности, которое выступает органом владельческого надзора, в течение 2020 года предприятию неоднократно помогали в выплате зарплаты путем предоставления займов, заключением договоров с подведомственными организациями. Немаловажным фактором при принятии решения о ликвидации стало то, что предприятие нецелевым образом расходовало авансы, полученные по договорам на изготовление оборудования. В результате под угрозой срыва оказался портфель заказов на сумму около Br5 млн, так как потребный для его выполнения объем инвестиций превышает предполагаемую выручку.

В конце 2020 года работа руководства завода по стабилизации финансового положения признана неудовлетворительной и неэффективной, после чего на основании решения комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) организаций системы Минпрома согласована подача в экономический суд заявления о банкротстве. На 1 октября 2020 года кредиторская задолженность составила около Br10,9 млн, в том числе свыше Br2 млн по обязательным платежам в бюджет. Стоимость имущества оценивалась почти в Br17,6 млн.

Суд пришел к выводу, что должник не смог обосновать невозможность удовлетворить требования кредиторов полностью, не представил документы, подтверждающие его неспособность рассчитаться по долгам. Это основание для возвращения заявления в соответствии со ст.38 закона "Об экономической несостоятельности (банкротстве)". Спустя четыре месяца после вынесения определения суда внеочередное собрание акционеров приняло решение о ликвидации завода "ВИЗАС".

По словам Михаила Ивченко, в списке работников предприятия 173 человека, все они письменно предупреждены о предстоящем увольнении. Параллельно при поддержке городской службы занятости прорабатываются варианты их трудоустройства. Часть специалистов предполагается перевести на станкостроительное ОАО "ВИСТАН", администрация которого подтвердила готовность принять на работу более 90 человек. Такая возможность может быть реализована одновременно с передачей "ВИСТАНу" конструкторской документации на изготовление станков "ВИЗАСа", однако эти документы являются интеллектуальной собственностью должника, распоряжаться которой имеют право только кредиторы.

Первое собрание кредиторов планируется провести ориентировочно во второй декаде августа 2021 года. Сейчас ликвидатор приступил к формированию реестра требований. Имущество завода сконцентрировано на одной производственной площадке в Витебске и, по данным бухгалтерского учета, его стоимость позволит рассчитаться по обязательствам должника. Кроме того, завод продолжает выполнять уже оплаченные заказы. По решению собрания акционеров производственную деятельность необходимо завершить до окончания процедуры ликвидации, поэтому часть средств заказчиков будет включена в реестр требований кредиторов, пояснил Михаил Ивченко.

Витебский завод заточных станков (ОАО "Завод "ВИЗАС") основан в 1897 году. С 1960 года предприятие специализируется на выпуске заточного оборудования и является единственным на постсоветском пространстве производителем универсально-заточных станков и заточных станков с ЧПУ для изготовления и заточки любого режущего инструмента.-0-