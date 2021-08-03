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03 августа 2021, 17:06

Жатва в стране может быть завершена за 12-13 погожих дней - Крупко

Новости темы " Уборочная кампания"
Аграрии Гомельской области убрали более половины площадей зерновых
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна

3 августа, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. При благоприятных погодных условиях уборочная кампания в Беларуси может завершится через 12-13 дней, заявил сегодня в Брестском районе министр сельского хозяйства Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня зерновые в республике убраны на 50,8% площадей. Намолочено 3,5 млн т зерна при урожайности 32 ц/га. В уборке участвуют 36 тыс. механизаторов. Поддерживаем готовность техники на уровне 97%, самая высокая в Брестской, Минской и Гродненской областях - 99%. Это дает возможность при хороших погодных условиях убирать в день 4-6% площадей. Если погода позволит ежедневно выходить комбайнам в поле, то Брестская область за 5-6 дней уборку может практически завершить. В целом по стране можно закончить уборочную кампанию за 12-13 погожих дней", - сказал министр.

Сегодня Иван Крупко посетил ряд хозяйств Брестского района, где ознакомился с ходом жатвы. В ОАО "Остромечево" министр принял участие в церемонии чествования передовиков уборочной кампании. Благодарственные письма и ценные подарки вручили водителям и механизаторам-тысячникам. Среди них и Василий Вабищевич, который первым в районе намолотил 1 тыс. т зерна среди молодых комбайнеров.

Обращаясь к аграриям, министр отметил, что от их труда зависит судьба урожая, пожелал механизаторам успехов на хлебной ниве. В целом он высоко оценил готовность машинно-тракторного парка и зерносушильного хозяйства области к жатве. "Уборка идет без потерь. Технологические группы Минсельхозпрода, которые в эти дни работают на местах, отмечают отсутствие на полях сверхнормативных потерь, комбайны каждый день проверяются на герметичность. Сегодня перед вами стоит очень важная и главная задача - убрать хлеб до последнего зернышка", - подчеркнул Иван Крупко.

В этом году холодная весна, высокое переувлажнение почвы в мае и высокие температуры в конце июня - начале июля сказались на урожае: недобор зерна может составить от 3 ц/га до 5 ц/га. Всего планируется собрать 7,1 млн т зерна, а вместе с зерном кукурузы и рапса - 10,3 млн т. Это позволит выполнить госзаказ, обеспечить хозяйства семенами и фуражным зерном, потребность которого в общественном животноводстве составляет 6,5 млн т.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Теги
Беларусь Брест Министерство сельского хозяйства и продовольствия уборочная
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