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Железные дороги Беларуси и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика 19.11.2018 | 15:13
Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и Азербайджанские железные дороги подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-центе БЖД.

Накануне прошло 11-е заседание межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому партнерству, во время которого и был подписан документ. Соглашение направлено на использование и дальнейшее развитие транспортного и транзитного потенциала железнодорожных компаний с целью увеличения их доли на евроазиатском рынке железнодорожных транспортно-логистических услуг. Документ предполагает развитие грузовых железнодорожных перевозок по маршрутам Беларусь - Азербайджан - Турция с использованием возможностей новой железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, а также Беларусь - Азербайджан - Иран в рамках западного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг".

Стороны будут работать над созданием условий для цифровизации транспортных услуг и внедрения новых технологий в транспортно-логистической сфере, взаимодействовать по вопросам маркетингового исследования рынка транспортно-логистических услуг.

Важным направлением сотрудничества станет изучение вопроса организации железнодорожного пассажирского сообщения Беларусь - Азербайджан, взаимодействие в производственной сфере, в части поставок продукции железнодорожного назначения, а также участия проектных и строительных организаций сторон в проектировании и строительстве объектов железнодорожного транспорта. Кроме того, компании договорились обмениваться опытом по подготовке и переподготовке персонала, а также в социальной сфере.-0-

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Теги
Азербайджан, Беларусь, БЖД, сотрудничество
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