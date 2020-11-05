Зяблевая обработка почвы в Беларуси проведена почти на половине площадей

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зяблевая обработка почвы в Беларуси проведена на 699,5 тыс. га, что составляет 46,1% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 5 ноября, кукурузу убрали с 1,101 млн га (90,3% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 963,6 тыс. га (95,8% плана), собрано 22,345 млн т зеленой массы при урожайности 231,9 ц/га. Уборка кукурузы на зерно продолжается: работы проведены на 137,4 тыс. га (64,6% плана), намолочено 950,7 тыс. т.

Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 69 тыс. га, что составляет 83,8% уборочной площади. Собрано 3,296 млн т при средней урожайности 477,7 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,27%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,42 тыс. га (90,5% от плана), собрано 140,9 тыс. т при урожайности 260 ц/га.

Всего по стране намолочено 9,011 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,7 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,5 ц/га). В Минской области собрали 2,2 млн т зерна, в Гродненской - 1,7 млн т, Брестской - 1,5 млн т, Могилевской - 1,2 млн т, Витебской - свыше 1,1 млн т, Гомельской - более 1 млн т.

В Беларуси заготовлено 13,778 млн т сенажа (109,3% от плана) и 19,229 млн т силоса (100,3%). Всего на данный момент заготовлено 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов (102,5% плана).-0-