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Экономика
05 ноября 2019, 00:00

Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее $7,3 млрд

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 января 2021 года международные резервные активы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда должны составлять не менее $7,3 млрд. Это предусмотрено Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год (ОНДКП), утвержденными указом Президента №402, текст которого размещен на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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В 2020 году экономическая политика будет направлена на сохранение внешней и внутренней сбалансированности путем проведения контрциклической макроэкономической, денежно-кредитной, фискальной политики.

В целях повышения экономической безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк совместно с правительством продолжит работу по поддержанию уровня международных резервных активов и улучшению их структуры путем погашения части валютных обязательств за счет использования недолговых источников. При этом Нацбанк не планирует осуществлять привлечение внешних займов и кредитов.

О широкой денежной массе

С учетом необходимости обеспечения ценовой стабильности прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 8-11% (декабрь 2020 года к декабрю 2019-го). Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне. В качестве операционного ориентира монетарной политики сохранится процентная ставка по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте, колебания которой может при необходимости ограничивать Нацбанк.

Ставка рефинансирования, как и ранее, будет играть ключевую роль при регулировании денежного предложения в экономике.

Что касается наличного денежного обращения, то в 2020 году продолжится переход на новую систему, когда функции по инкассации, перевозке, хранению наличных денежных средств будет выполнять ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп". Это позволит сократить совокупные расходы Национального банка, банков по обслуживанию наличного денежного обращения, повысить эффективность функционирования банковской системы при сохранении за Нацбанком функций централизованного управления наличным денежным обращением.

О курсовой политике

Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса, то есть с использованием валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля. Однако для снижения степени участия Нацбанка в торгах на внутреннем валютном рынке планируется сократить ежедневный лимит интервенций, расширить границы операционного интервала и нейтрального диапазона. Операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов Нацбанк будет проводить в случае устойчивого превышения ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке.

О валютной либерализации

В 2020 году продолжится проведение валютной либерализации, что станет фактором улучшения инвестиционного климата в Беларуси и условий ведения бизнеса, в том числе упрощения административных процедур, а также раскрепощения деловой инициативы граждан.

Предусматривается формирование новой правовой базы для снятия ограничений на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, а также открытие юридическими лицами - резидентами счетов за пределами Беларуси, отмена ограничений сроков возврата валютной выручки и их установление во внешнеторговых договорах.

Одновременно предусмотрены мероприятия по повышению эффективности контроля над соблюдением порядка проведения валютных операций. Планируется сформировать систему валютного мониторинга, которая обеспечит Нацбанк оперативной и объективной информацией о состоянии внутреннего валютного рынка, а также позволит осуществлять контроль за потоками денежных средств при проведении валютных операций.

О банковских вкладах

Правительство и Нацбанк продолжат создавать условия для сохранности и привлекательности вкладов (депозитов) на долгосрочной основе, в первую очередь в национальной валюте. Это будет способствовать повышению устойчивости функционирования банковской системы, обеспечению сбалансированности активов и пассивов, станет одним из факторов дальнейшей девалютизации экономики страны.

Действия Нацбанка будут направлены на стимулирование банков к наращиванию ими долгосрочной ресурсной базы через привлечения денежных средств физических и юридических лиц на длительный срок и использованию этих денежных средств в качестве эффективного внутреннего источника инвестиционных ресурсов.

Получит дальнейшее развитие инвестиционный банкинг. Ожидается расширение услуг банков в брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению. Предусмотрена работа по формированию системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале.

О кредитовании

В Беларуси будут формироваться условия для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского. Например, планируется создать такие правовые условия, чтобы мобильные операторы могли предоставлять займы физическим лицам.

Однако особое внимание будет уделено тому, чтобы уровень кредитования не приводил к нарастанию системных рисков. Для этого планируется использовать показатели долговой нагрузки, показатели обеспеченности кредита, систему мер на основе расчетной величины стандартного риска. Продолжится совершенствование подходов к оценке кредитного риска с учетом международных стандартов. Значительное внимание в 2020 году планируется уделить работе по поддержанию доли необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на безопасном уровне, не превышающем 10%.

О способах оплаты

В 2020 году будут проработаны альтернативные способы оплаты товаров и услуг с использованием инновационных удобных сервисов. Это позволит осуществлять расчеты непосредственно со счетов пользователей на счета организаций торговли (сервиса) и снизить стоимость платежных услуг.

Продолжится развитие систем дистанционного банковского обслуживания, внедрение новых безопасных и доступных цифровых банковских технологий для оказания финансовых услуг клиентам банков и активного использования новых видов платежных инструментов и средств платежа, а также предоставления удаленного доступа к продуктам и услугам в режиме 24/7/365.-0-

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