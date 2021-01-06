Золотовалютные резервы Беларуси составляют $7,5 млрд

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:26 Госкомимуществу будут переданы акции Паритетбанка Экономика
10:22 При пожаре в Клецком районе пострадала пожилая женщина Происшествия
10:08 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Докшицком районе с погибшим Происшествия
10:07 Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество Экономика
10:03 В Минске трое мужчин повредили киоски и распылили газовый баллончик в лицо правоохранителю Происшествия
09:57 Совмин определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2021 год Экономика
09:49 В Барановичах при пожаре в пятиэтажке погибли мужчина и женщина Происшествия
09:39 Золотовалютные резервы Беларуси составляют $7,5 млрд Экономика
09:35 В Черикове при пожаре квартиры спасли мужчину Происшествия
09:33 Португалия возглавила Совет Евросоюза В мире
09:27 Шесть граждан Украины похитили с карт белорусов более Br200 тыс. - расследование завершено Происшествия
09:03 На Камчатке в золоторудных шахтах произошло обрушение, есть пострадавшие В мире
09:00 Команда "Спорт-пари" поздравила обладателя джекпота Общество
08:50 Уличные гуляния с конкурсами и мастер-классами пройдут в Витебске Регионы
08:40 Правительство утвердило план по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы Общество
08:35 Церемонию вручения Grammy перенесли В мире
08:30 "Трешка" для дружной семьи, машина сыну и отдых на море! Истории новогодних победителей игры "Удача в придачу!" Общество
08:25 Хоккеисты США выиграли золото молодежного чемпионата мира Спорт
08:19 В Докшицком районе автомобиль упал с моста и загорелся - погиб мужчина Происшествия
08:13 Рождественская сказка, вертеп с животными и ярмарка - благотворительная елка пройдет в Гомеле Регионы
08:04 В Витебске горел гараж с автомобилем Происшествия
07:50 Выставка работ классика военного фотоискусства Евгения Халдея открылась в Брестской крепости Культура
07:32 В Барановичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
07:27 В США число случаев заражения коронавирусом превысило 21 млн В мире
07:10 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Шоле" в матче Лиги чемпионов Спорт
07:03 Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" пройдет в Могилевской области Регионы
07:00 Лукашенко: светлые рождественские дни объединяют нас и делают сильнее перед лицом любых испытаний Президент
07:00 Картина дня: посещение Лукашенко холдинга "Горизонт", температурные рекорды и чем богата Коляда Общество
01:03 В мире за сутки зарегистрировали более 541 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
00:43 ФОТОФАКТ: Белорусские дизайнеры представили свои коллекции одежды для детей на Christmas Fashion Show Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
06 января 2021, 09:39

Золотовалютные резервы Беларуси составляют $7,5 млрд

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7 млрд 468,5 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее $7,3 млрд.

За декабрь золотовалютные резервы выросли на $92,1 млн (на 1,2%) после снижения в ноябре на $109,2 млн (на 1,5%).

В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на $1,9 млрд (на 20,5%).

Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $3,9 млрд, в том числе в декабре - $227 млн, а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в 2020 году способствовали поступление средств от размещения Министерством финансов на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, иные поступления иностранной валюты в бюджет, а также рост стоимости монетарного золота.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
золотовалютные резервы Нацбанк
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Госкомимуществу будут переданы акции Паритетбанка
Фото из архива Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество
Фото из архива Совмин определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2021 год
Фото из архива Минэнерго утвердило программу модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы
Фото из архива Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Производство продуктов питания в Беларуси в январе-октябре выросло на 3,6%
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко про "Горизонт": не жалею, что сохранил это производство
Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество
Золотовалютные резервы Беларуси составляют $7,5 млрд
"Трешка" для дружной семьи, машина сыну и отдых на море! Истории новогодних победителей игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
Картина дня: посещение Лукашенко холдинга "Горизонт", температурные рекорды и чем богата Коляда
Совмин определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2021 год
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949
Правительство утвердило план по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы
Более 380 работников системы труда и соцзащиты отмечены наградами в 2020 году
Минэнерго утвердило программу модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы
Вузы должны быть драйверами инновационного развития регионов - Старовойтова
Российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Беларусь
В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год
На Всебелорусском народном собрании хотелось бы обсудить темы декретного отпуска и жилья - мнение
В выходные милиция проведет допмероприятия по профилактике преступлений в быту
ФОТОФАКТ: С начала года ГАИ усиливает рейдовую работу
МВД прокомментировало изменения в закон о гражданстве
В Солигорске открыли теннисный манеж с тремя кортами
Белорусские гандболисты победили норвежцев в квалификации чемпионата Европы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.