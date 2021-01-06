Золотовалютные резервы Беларуси составляют $7,5 млрд

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7 млрд 468,5 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее $7,3 млрд.

За декабрь золотовалютные резервы выросли на $92,1 млн (на 1,2%) после снижения в ноябре на $109,2 млн (на 1,5%).

В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на $1,9 млрд (на 20,5%).

Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $3,9 млрд, в том числе в декабре - $227 млн, а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в 2020 году способствовали поступление средств от размещения Министерством финансов на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, иные поступления иностранной валюты в бюджет, а также рост стоимости монетарного золота.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-