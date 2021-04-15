Золотовалютные резервы Беларуси в конце года составят более $6 млрд

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в конце года, по оценкам Нацбанка, составят более $6 млрд. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля $6,9 млрд. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 млрд. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", - сказал Павел Каллаур.

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Павел Каллаур