Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля, по предварительным данным, составили $7 млрд 245,6 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За март золотовалютные резервы выросли на $150,5 млн (на 2,1%) после роста в феврале 2019 года на $77,5 млн (на 1,1%).

В марте правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму примерно $316 млн.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и правительством облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-