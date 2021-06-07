Золотовалютные резервы Беларуси за май выросли на 6,7% до $7,8 млрд

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2021 года, по предварительным данным, составили $7 763,1 млн. в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За май 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $485,2 млн (на 6,7%) после роста в апреле на $337,9 млн (на 4,9%).

"Рост уровня золотовалютных резервов в мае в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - пояснили в Нацбанке.

В мае 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $132 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-