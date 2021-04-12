Администратора деструктивного Telegram-чата установили в Гомеле

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле установили администратора районного чата "Белица Chat 97%". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 21-летнюю гомельчанку вышли оперативники по противодействию киберпреступности областной и районной милиции.

Девушка рассказала, что с прошлого августа выходила на несанкционированные мероприятия и призывала к этому подписчиков созданного ей Telegram-чата. Администратор указывала время и места сбора на протестные акции, направление движения участников.

По данному факту проводится проверка. Жительнице областного центра вынесли официальное предупреждение.

"Работа по установлению подписчиков Telegram-чата и их причастности к несанкционированным мероприятиям продолжается", - добавила официальный представитель.-0-