Администратора Telegram-чата приговорили к 2 годам колонии за инструкции по перекрытию дорог

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администратора Telegram-чата приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за инструкции по перекрытию движения транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Он признан виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

В суде установили, что фигурант в период с 31 августа по 30 октября 2020 года, являясь администратором Telegram-чата "Минск. Перекрытие дорог. Чат", размещал в нем статьи с инструкциями по перекрытию движения транспорта. Он занимался поиском людей для противоправных действий и непосредственно ими руководил.

Обвинительный приговор, вынесенный судом Первомайского района Минска, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-