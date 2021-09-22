Аферист выманил у борисовчанки более $1 тыс.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали гражданина Казахстана, который знакомился с одинокими женщинами, а затем обманным путем завладевал их деньгами. От действий этого мужчины пострадала жительница Борисова и несколько минчанок. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Более года назад 62-летняя борисовчанка на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, представлявшимся Сергеем. Завязалась активная переписка и мужчина достаточно быстро вошел в доверие к женщине. Спустя какое-то время новый знакомый сообщил страшную новость: якобы он попал в ДТП и сильно пострадал. На восстановление необходима крупная сумма денег: не меньше $5 тыс. Брать деньги безвозмездно мужчина не намеревался, просил лишь в долг. Женщина была не прочь помочь виртуальному другу: однако такой суммы у нее не было, но она готова была одолжить все имеющиеся у нее сбережения - $1100 и Br270", - рассказали в УВД.

Мужчина сразу обозначил, что приехать за деньгами сам не сможет, поэтому деньги нужно в кратчайшие сроки отдать его другу, а тот уже передаст их ему. "И действительно, с борисовчанкой сразу же связался мужчина по имени Кайрат. Он рассказал, что является хорошим приятелем Сергея и заверил, что деньги попадут к адресату. На том и договорились: в оговоренный день на одной из улиц города женщина передала всю сумму и стала ждать выздоровления знакомого и возвращения денег", - отметили правоохранители.

Женщина заподозрила неладное, когда общение с виртуальным знакомым практически прекратилось. А после обращения в правоохранительные органы картина прояснилась: Сергей и Кайрат оказались одним и тем же человеком, который под надуманным предлогом, историей с ДТП, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами потерпевшей.

В настоящий момент районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК.-0-