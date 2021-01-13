Антикризисная компания присвоила почти Br30 тыс. одного из могилевских предприятий

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13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Антикризисная компания вместо финансового оздоровления причинила ущерб в особо крупном размере одному из могилевских предприятий, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома. В мае 2019 года решением экономического суда Могилевской области управляющей по делу о банкротстве несостоятельного предприятия региона была назначена одна из антикризисных компаний. Работы по правовому сопровождению деятельности предприятия и делопроизводству, ведению кредиторской и дебиторской задолженности выполнялись специалистами антикризисной организации согласно должностным инструкциям. "При этом директором компании на эти же объемы работ были заключены дополнительные договоры подряда. Такие манипуляции привели к тому, что предприятие, которое находилось в сложном финансовом положении, услуги антикризисного управления оплачивала по двойным тарифам", - отметили в УВД. Общий ущерб в процессе ликвидации с июня 2019-го по июнь 2020 года составил Br27,8 тыс. Прокуратурой Могилевской области в отношении 53-летнего директора антикризисной компании возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!