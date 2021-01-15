АПИ на фасаде дома помог спасти 91-летнюю бабушку в Мозырском районе

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. АПИ, выведенный на фасад жилого дома, помог обнаружить пожар и спасти 91-летнюю пенсионерку в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС. Сообщение о сработавшем пожарном извещателе и задымлении в деревянном доме по улице Победы в деревне Мелешковичи поступило спасателям 14 января в 22.06. Как уточнили в УМЧС, дом оборудован двумя АПИ, соединенными в сеть, с выводом светозвукового сигнала о срабатывании на фасад. Хозяйка 1929 года рождения проживает одна. В момент сработки автономного пожарного извещателя неподалеку от дома был работник МЧС. Услышав звуковой сигнал АПИ, он подошел к дому и увидел задымление внутри. Об этом он сообщил на линию 101. К месту была направлена пожарная техника. "На полу возле печи в жилой комнате спасатели обнаружили и вынесли на улицу хозяйку дома. Женщину осмотрели работники скорой медицинской помощи, от госпитализации она отказалась. Состояние пенсионерки удовлетворительное", - рассказали в областном управлении. Причина задымления - преждевременно закрытая дымовая заслонка печи.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!