Арсенал боеприпасов времен войны обнаружили в Пинском районе

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обнаружили арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился пинчанин. Он рассказал, что вблизи деревни Вылазы нашел похожий на минометную мину предмет. На место происшествия выехали правоохранители и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 105 гранат, минометных мин и снарядов различных калибров.

Фото УВД Брестского облисполкома

Предварительно, все эти боеприпасы немецкого производства. Они уничтожены.-0-