Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у жителя Барановичского района

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арсенал оружия и боеприпасов изъят у жителя Барановичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"На днях сотрудники уголовного розыска Барановичского РОВД пришли в съемную квартиру и частный дом ранее неоднократно судимого 55-летнего жителя деревни Гута Барановичского района. Как оказалось, небезосновательно - у мужчины был обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов, - рассказали в УВД. - Будучи осведомленным об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, мужчина в съемной квартире в Барановичах все равно хранил 49 винтовочных спортивно-охотничьих патронов, а также охотничий нож и предмет, напоминающий обрез. Весь арсенал был спрятан в диване".

Затем оперативники проверили принадлежащий мужчине дом в деревне Гута, где был обнаружен немецкий газовый пистолет и 6 патронов. В беседе с правоохранителями мужчина рассказал, что оружие и боеприпасы он нашел случайно, около 10 лет назад.

Все обнаруженные предметы изъяты, назначены соответствующие экспертизы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК.

В УВД напомнили, что человек, добровольно сдавший незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождается от уголовной ответственности.-0-